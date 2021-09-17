"Це просто катастрофа. Усього за рік Зоря з команди, що грала у футбол, перетворилася у команду, яка намагається заважати грати суперникам.

Буде-Глімт – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Зараз усіх собак почнуть вішати на шию тренера. А хто не зміг продовжити контракти з основними гравцями, які визначали гру команди і прийшли разом із тренером? Хто залишив команду з одним досвідченим гравцем, який навіть залікувати травми не встигає?

Ах, та це ж суперталановиті, суперкреативні, суперчесні, та й взагалі у всьому супер, супер, супер..." – написав функціонер в своєму Facebook.

Нагадаємо, що після відходу Рафаїлова поточними справами луганців займається новий гендиректор – Станіслав Оганов.

Зоря програла Буде-Глімту в дебютному матчі Ліги конференцій – тактичний крах луганців і тріумф системи над хаосом