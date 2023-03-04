"Чорно-сині" перервали свою безпрограшну серію з однією з найгірших команд більгійської першості. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 28-й тур

Остенде – Брюгге – 3:0

Голи: Амброз, 44, Макгіен, 58, Атанга, 90+5

Нереалізований пенальті: Амброз, 44 (Остенде)

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У матчі чергового туру чемпіонату Бельгії Брюгге несподівано поступився Остенде. Передостання команда програла супернику перший тайм у володінні м'ячем, однак значно переважала за ударами. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки господарі здобули право на пенальті за гру рукою Брендона Мехеле. Тьєррі Амброз підійшов до м'яча, однак не зміг переграти голкіпера. Французький нападник реабілітувався майже одразу, добивши сферу після сейву Міньйоле.

По перерві Макгіен зважився на удар з лінії воріт впритирку зі стійкою і подвоїв перевагу. За 8 хвилин до завершення основного часу Ванакен один гол відквитав, але VAR сигналізував про офсайд. Вже у доданий час Атанга втік на побачення з кіпером і довів матч до розгрому.

Український форвард Роман Яремчук не потрапив до старту і вийшов лише на 63-й хвилині. За час, проведений на полі, наш співвітчизник 5 разів торкнувся м'яча, віддав 5 точних передач, виграв одну повітряну дуель і жодного разу не пробив по воротах. Статистичний портал Whoscored поставив українцю оцінку 5,9, що стала другою найгішою в команді (лише Камаль Сова отримав 5,8).

Поразка залишила Брюгге на четвертій сходинці з 46-ма очками, Остенде набрав 23 бали і піднявся на 16 місце.

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