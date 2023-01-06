"Яремчук справив на мене враження": новий тренер Брюгге залишився задоволений форвардом збірної України
Наставник Брюгге Скотт Паркер розповів про враження від роботи Романа Яремчука на тренуваннях.
"Звичайно, ми хочемо здобути результат. Але я теж реаліст. Це величезна гра (проти Генка – прим.), але водночас це можливість негайно завоювати прихильність вболівальників. Тому що вони нам, звичайно, будуть потрібні в найближчі місяці.
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Відколи я тут, Яремчук повноцінно тренувався і справив на мене враження. Я дуже задоволений його грою", – наводить слова Паркера voetbalnieuws.
Зауважимо, що Роман провів за Брюгге лише 12 поєдинків у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.
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