"Звичайно, ми хочемо здобути результат. Але я теж реаліст. Це величезна гра (проти Генка – прим.), але водночас це можливість негайно завоювати прихильність вболівальників. Тому що вони нам, звичайно, будуть потрібні в найближчі місяці.

Яремчук повернувся до тренувань з Брюгге – дебют нового тренера

Відколи я тут, Яремчук повноцінно тренувався і справив на мене враження. Я дуже задоволений його грою", – наводить слова Паркера voetbalnieuws.

Зауважимо, що Роман провів за Брюгге лише 12 поєдинків у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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