Брюгге після проходу Динамо може підписати ще одного фіналіста Ліги чемпіонів

Хавбек Тоттенхема Віктор Ваньяма має варіант з переходом у чемпіонат Бельгії.

Брюгге веде перемовини з Тоттенхемом щодо трансферу Ваньями, інформує Sky Sports. Віце-чемпіон Бельгії шукає заміну Марвелосу Накамба, якого клуб продав цього літа в Астон Віллу.

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Нагадаємо, що Ваньяма перейшов у Тоттенхем у 2016 році, але через травми в останні два сезони основним у Лондоні не був. Під час торішнього грандіозного походу "шпор" до фіналу Ліги чемпіонів Віктор допоміг команді на стадії плей-офф проти Ман Сіті та Аякса, однак у вирішальному матчі за титул не зіграв.

Якщо трансфер відбудеться, Брюгге матиме у складі двох фіналістів Ліги чемпіонів-2018/19. На початку серпня в Бельгію переїхав резервний голкіпер Ліверпуля Сімон Міньйоле. Після проходу Динамо Брюгге обіграв у плей-офф кваліфікації ЛЧ ще одного суперника та наблизився до групового етапу.