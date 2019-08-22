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Брюгге после прохода Динамо может подписать еще одного финалиста Лиги чемпионов

13:39 135 Читати українською
Брюгге после прохода Динамо может подписать еще одного финалиста Лиги чемпионов
Виктор Ваньяма

Хавбек Тоттенхэма Виктор Ваньяма имеет вариант с переходом в чемпионат Бельгии.

Брюгге ведет переговоры с Тоттенхэмом о трансфере Ваньямы, информирует Sky Sports. Вице-чемпион Бельгии ищет замену Марвелосу Накамба, которого клуб продал этим летом в Астон Виллу.

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Напомним, что Ваньяма перешел в Тоттенхэм в 2016 году, но из-за травм в последние два сезона основным в Лондоне не был. Во время прошлогоднего грандиозного похода "шпор" в финал Лиги чемпионов Виктор помог команде на стадии плей-офф против Ман Сити и Аякса, однако в решающем матче за титул не сыграл.

Если трансфер состоится, Брюгге будет иметь в составе двух финалистов Лиги чемпионов-2018/19. В начале августа в Бельгию переехал резервный голкипер Ливерпуля Симон Миньоле. После прохода Динамо Брюгге обыграл в плей-офф квалификации ЛЧ еще одного соперника и приблизился к групповому этапу.

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