Брюгге та Андерлехт не змогли виявити сильнішого у матчі 20-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на Футбол24.

Чемпіонат Бельгії 2021/22, 20-й тур

Брюгге – Андерлехт – 2:2

Голи: де Кетеларе, 9, Ванакен, 85 – Амузу, 73, Худт, 80

Соболь вийшов у стартовому складі на матч з Андерлехтом, який розпочався чудово для команди українця – де Кетеларе вже на 9 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Втім, по перерві наставник "чорно-синіх" вирішив замінити Соболя (на 59 хвилині), що ледь не стало фатальним рішенням.

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Саме після того, як українець покинув поле, Андерлехт не тільки жвавіше заграв у атаці, а й забив два голи протягом 7 хвилин. Але Брюгге уникнув поразки – забитий м'яч Ванакена на 85 хвилині визначив результат поєдинку.

Слід відзначити, що Едуард отримав досить посередні 6,4 бали за свій виступ в матчі – третій найгірший результат серед гравців Брюгге. Інший українець, Богдан Михайліченко, провів увесь поєдинок на лаві запасних Андерлехта.

Таким чином, команда Соболя набрала 40 очок та залишилась другою, відстаючи від Рояль Уніон на 6 пунктів. Андерлехт з 35 заліковими балами залишився четвертим.

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