Брюгге и Андерлехт не смогли обнаружить сильнейшего в матче 20 тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на Футбол24.

Чемпионат Бельгии 2021/22, 20-й тур

Брюгге – Андерлехт – 2:2

Голы: де Кетеларе, 9, Ванакен, 85 – Амузу, 73, Худт, 80

Соболь вышел в стартовом составе на матч с Андерлехтом, который начался отлично для команды украинца – де Кетеларе уже на 9-й минуте открыл счет во встрече. Впрочем, после перерыва наставник "черно-синих" решил заменить Соболя (на 59 минуте), что едва не стало роковым решением.

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Именно после того, как украинец покинул поле, Андерлехт не только более резво заиграл в атаке, но и забил два гола в течение 7 минут. Но Брюгге ушел от поражения – забитый мяч Ванакена на 85 минуте определил результат поединка.

Стоит отметить, что Эдуард получил довольно посредственные 6,4 балла за свое выступление в матче – третий худший результат среди игроков Брюгге. Другой украинец, Богдан Михайличенко, провел весь поединок на скамье запасных Андерлехта.

Таким образом команда Соболя набрала 40 очков и осталась второй, отставая от Рояль Унион на 6 пунктов. Андерлехт с 35 зачетными баллами остался четвёртым.

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