Провідну роль у перемозі відіграв український хавбек. Спершу Роман виборов м'яча і віддав чітко під удар Депуатру, який не схибив. По перерві Безус вдруге чудово асистував – цього разу Тіссудалі. Міг екс-динамівець і ще 2 гольові паси віддати, але партнери програли свої дуелі воротарю.

Безус оформив асистентський дубль, гарантувавши Генту перемогу

Наш земляк у нинішньому сезоні відіграв за Гент 22 матчі у всіх турнірах, ставши автором двох голів та семи результативних передач. Наразі "буйволи" йдуть п'ятими в турнірній таблиці Ліги Жупіле.