Безус віддав два чудові асисти – відеоогляд переможного матчу Гента
09:51 - Читать на русском
Гент обіграв Сент-Трюйден у 20-му турі Ліги Жупіле (2:1) завдяки результативним діям Романа Безуса. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Провідну роль у перемозі відіграв український хавбек. Спершу Роман виборов м'яча і віддав чітко під удар Депуатру, який не схибив. По перерві Безус вдруге чудово асистував – цього разу Тіссудалі. Міг екс-динамівець і ще 2 гольові паси віддати, але партнери програли свої дуелі воротарю.
Безус оформив асистентський дубль, гарантувавши Генту перемогу
Наш земляк у нинішньому сезоні відіграв за Гент 22 матчі у всіх турнірах, ставши автором двох голів та семи результативних передач. Наразі "буйволи" йдуть п'ятими в турнірній таблиці Ліги Жупіле.
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