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Брюгге із Соболем здобув мінімальну перемогу над командою екс-зірки Динамо

17:34 328 Читать на русском
Брюгге із Соболем здобув мінімальну перемогу над командою екс-зірки Динамо
Брюгге мінімально обіграв Антверпен / фото з відкритих джерел

Лідер чемпіонату Бельгії здобув важку перемогу в матчі 24 туру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Брюгге – Антверпен – 1:0

Гол: Ванакен, 84.

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У матчі 24 туру Ліги Жупілє лідер турнірної таблиці приймав команду, яка посідає 3 місце і змагається за вихід у єврокубки. Український захисник Едуард Соболь вийшов на поле у стартовому складі і відіграв увесь матч. Наприкінці зустрічі Соболь отримав жовту картку. У складі Антверпена увесь матч провів колишній нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані.

Господарі володіли ініціативою протягом усього матчу. Підопічні Філіпа Клемана завдали 13 ударів по воротах, 5 із яких – в площину. Але переможний гол Брюгге вдалося забити лише на 84 хвилині. Лідер команди, Ханс Ванакен, отримав ефектну передачу п'ятою від Схрейверса і елегантно перекинув воротаря Анверпена. Ця перемога дозволила Брюгге зберегти 9-очковий відрив від Гента.

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