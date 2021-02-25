Динамо має забивати Брюгге після результативної нічиєї вдома (1:1). Кияни ще ніколи не перемагали нинішнього лідера чемпіонату Бельгії – дві домашні мирові та одна поразка. Утім, цього разу для проходу вистачило б і нічийного підсумку 2:2, 3:3 тощо. Де дивитися матч Брюгге – Динамо онлайн? Звітну зустріч можна переглянути на Volia Football 1, де після гри почнеться студія, а також на платформі oll.tv. У прямому ефірі зустріч транслює і телеканал "Футбол 2". Там же о 21:00 запланована студія "Шлях до Гданська". Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. У бельгійців випав тренерський штаб і половина гравців основи, тож команда Луческу могла б скористатися моментом.

Брюгге – Динамо: анонс і прогноз на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Луческу змушений випускати Сироту під єврокубковий дебют, позаяк Попов не встиг відновитися від травми. Наставник Динамо не ризикнув поставити Караваєва праворуч, а Кендзьору в центр захисту. Ще один цікавий хід румунського керманича – поява Жерсона Родрігеса замість Де Пени на лівому фланзі атаки. Ну, і Шепелєв замість Шапаренка в центрі поля, чого в більшості офіційних ігор не траплялося. У господарів відзначаємо оригінальну позицію українського легіонера Едуарда Соболя, якого в УЄФА малюють на краю атаки.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Жерсон – Бєсєдін

Брюгге: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Баланта, Ван ден Кейбус, Вормер – Дірар, Дост, Соболь