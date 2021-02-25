Динамо вынуждено забивать Брюгге после результативной ничьей дома (1:1). Киевляне еще никогда не побеждали нынешнего лидера чемпионата Бельгии – две домашние мировые и одно поражение. Впрочем, на этот раз для прохода хватило бы и ничейного итога 2:2, 3:3 и так далее. Где смотреть матч Брюгге – Динамо онлайн? Отчетную встречу можно увидеть на Volia Football 1, где после игры начнется студия, а также на платформе oll.tv. В прямом эфире встречу транслирует и телеканал "Футбол 2". Там же в 21:00 запланирована студия "Путь в Гданьск". Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. У бельгийцев выпал тренерский штаб и половина игроков основы, поэтому команда Луческу могла бы воспользоваться моментом.

Брюгге – Динамо: анонс и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы

Луческу вынужден выпускать Сироту под еврокубковый дебют, поскольку Попов не успел восстановиться от травмы. Наставник Динамо не рискнул поставить Караваева справа, а Кендзеру в центр защиты. Еще один интересный ход румынского тренера – появление Жерсона Родригеса вместо Де Пены на левом фланге атаки. Ну, и Шепелев вместо Шапаренко в центре поля, чего в большинстве официальных игр не случалось. У хозяев отмечаем оригинальную позицию украинского легионера Эдуарда Соболя, которого в УЕФА рисуют на краю атаки.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Беседин

Брюгге: Миньоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка – Баланта, Ван ден Кейбус, Вормер – Дирар, Дост, Соболь