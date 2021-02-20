"Вчора не замерзли Бєсєдін та Буяльський, тому що троє інших потрапили у програму "Шукаю тебе". Шапаренко, який запам'ятався жовтою карткою, найкращий футболіст країни Циганков і Де Пена. Бєсєдін добре відігрувався, як завжди зробив обсяг, хоча для мене це не показник.

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А так Буяльський був найнебезпечнішим, але він не особливо вміє грати головою. Тому два цих моменти були напівмоментами. Перший удар був небезпечний, але після другого було видно, що він просто ставить голову, а не б'є. Але зате виправився, коли забивав гол.

По грі було нецікаво. Везіння Динамо у тому, що суперник буде у будь-якому випадку атакувати, навіть якщо його все влаштовуватиме. Киянам потрібно цим скористатися, вони люблять грати на контратаках. Інше питання – чи будуть помилятися бельгійці. Ну і стандарти – це найнебезпечніше. Наприкінці Дост міг забити другий. В епізоді з голом Бєсєдін прогавив гравця, а Бущан... Я повністю згодний з Луческу, що Георгій винен. Він залишився на півдороги, але міг би допомогти. Якби стояв на лінії – легко б взяв м'яч.

Обидві команди багато чого не зробили. Коли потрібен результат, потрібно ризикувати і проявляти майстерність. На контратаках є шанс щось створити і забити. Це єдиний плюс у Динамо. Якщо вдома не виходить, залишається сподіватися на контратаки і Бєсєдіна під час стандартів", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

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