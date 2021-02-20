"Вчера не замерзли Беседин и Буяльский, потому что трое других попали в программу "Ищу тебя". Шапаренко, который запомнился желтой карточкой, лучший футболист страны Цыганков и Де Пена. Беседин хорошо отыгрывался, как всегда сделал объем, хотя для меня это не показатель.

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А так Буяльский был самым опасным, но он не особо умеет играть головой. Поэтому два этих момента были полумоментами. Первый удар был опасен, но после второго было видно, что он просто ставит голову, а не бьет. Но зато исправился, когда забивал гол.

По игре было неинтересно. Везение Динамо в том, что соперник будет в любом случае атаковать, даже если его все устроит. Киевлянам нужно этим воспользоваться, они любят играть на контратаках. Другой вопрос – будут ли ошибаться бельгийцы. Ну и стандарты – это самое опасное. В конце Дост мог забить второй. В эпизоде ​​с голом Беседин упустил игрока, а Бущан... Я полностью согласен с Луческу, что Георгий виноват. Он остался на полпути, но мог бы помочь. Если бы стоял на линии – легко бы взял мяч.

Обе команды многое не сделали. Когда нужен результат, нужно рисковать и проявлять мастерство. На контратаках есть шанс что-то создать и забить. Это единственный плюс для Динамо. Если дома не выходит, остается уповать на контратаки и Беседина при стандартах", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

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