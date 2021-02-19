"Бєсєдін був поруч з центральним захисником, який забив гол. Танцював з ним, як у вальсі. Таке трапляється.

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Там є непряма помилка Артема, але більше помилився, напевно, Бущан. Він залишився у напівпозиції. Не добрався до м'яча і втратив ворота", – сказав Михайленко у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, у першому поєдинку у Києві Динамо розписало бойову нічию з бельгійцями: на гол Буяльського у другому таймі влучним пострілом за 5 хвилин відповів Брендон Мехеле. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 лютого, о 22:00.

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