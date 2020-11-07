Оформлений у першому таймі поєдинку 8-го туру Прем'єр-ліги проти Евертона дубль дозволив півзахиснику Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу вписати своє ім'я до історії змагань.

Португальський хавбек оновив рекорд АПЛ за кількістю результативних дій у перших 10-ти виїзних матчах, повідомляє Opta Sports.

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Разом із поєдинком проти Евертона Бруну Фернандеш набрав на виїзді 14 очок за системою гол+пас. Зокрема, він забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Крім того, другий гол у ворота "ірисок" став для 26-річного португальця ювілейним – 100-м у клубній кар'єрі. До МЮ лідер манкуніанців забивав у складі Новари, Сампдорії і лісабонського Спортінга.

До слова, перший тайм матчу Евертон – Манчестер Юнайтед завершився на користь гостей. Бруну Фернандеш відповів дублем на гол екс-вінгера донецького Шахтаря Бернарда.

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