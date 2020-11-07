Почеттіно двічі відмовив Барселоні заради Манчестер Юнайтед, – Daily Star
Колишній керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно визначився із пріоритетним варіантом відновлення тренерської кар'єри.
Аргентинець прагне очолити Манчестер Юнайтед, стверджує Daily Star.
Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Сульшера
Заради роботи з манкуніанцями Почеттіно відхилив 2 пропозиції Барселони. На Олд Траффорд після серії невдалих результатів всерйоз захиталося крісло під Уле Гуннаром Сульшером. Норвежець нібито може бути звільнений босами "червоних дияволів" під час паузи на матчі збірних, а головним претендентом на посаду в разі відставки є саме Почеттіно.
48-річний фахівець має великий досвід роботи в Прем'єр-лізі. У 2013-2014 рр. він працював із Саутгемптоном, а потім упродовж 5,5 років очолював Тоттенхем.
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