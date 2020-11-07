Аргентинець прагне очолити Манчестер Юнайтед, стверджує Daily Star.

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Сульшера

Заради роботи з манкуніанцями Почеттіно відхилив 2 пропозиції Барселони. На Олд Траффорд після серії невдалих результатів всерйоз захиталося крісло під Уле Гуннаром Сульшером. Норвежець нібито може бути звільнений босами "червоних дияволів" під час паузи на матчі збірних, а головним претендентом на посаду в разі відставки є саме Почеттіно.

48-річний фахівець має великий досвід роботи в Прем'єр-лізі. У 2013-2014 рр. він працював із Саутгемптоном, а потім упродовж 5,5 років очолював Тоттенхем.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд