Оформленный в первом тайме поединка 8-го тура Премьер-лиги против Эвертона дубль позволил полузащитнику Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу вписать свое имя в историю соревнований.

Португальский хавбек обновил рекорд АПЛ по количеству результативных действий в первых 10-ти выездных матчах, сообщает Opta Sports.

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Вместе с поединком против Эвертона Бруну Фернандеш набрал на выезде 14 очков по системе гол+пас. В частности, он забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, второй гол в ворота "ирисок" стал для 26-летнего португальца юбилейным – 100-м в клубной карьере. До перехода в МЮ лидер манкунианцев забивал в составе Новары, Сампдории и лиссабонского Спортинга.

К слову, первый тайм матча Эвертон – Манчестер Юнайтед завершился в пользу гостей. Бруну Фернандеш ответил дублем на гол экс-вингера донецкого Шахтера Бернарда.

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