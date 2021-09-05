Чемпіон Європи-2016 продовжить кар'єру в Афінах, повідомляє офіційний сайт клубу.

Пасторе після відходу з Роми швидко працевлаштувався в Іспанії

Бруну Алвеш уклав із "Легкою бригадою" 1-річний контракт. До Греції він перебрався у статусі вільного агента. У липні оборонець підписав угоду з португальським Фамаліканом, але покинув Велике Мінью після сварки з клубним керівництвом.

Сезон 2020/21 Бруну Алвеш провів у складі Парми. У його активі 19 матчів у Серії А, в яких центрбек забив 1 м'яч. Раніше він також виступав за Рейнджерс, Кальярі, Фенербахче, Зеніт, АЕК, Гімараєш, Фаренсе та рідний Порту.

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