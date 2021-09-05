Чемпион Европы-2016 продолжит карьеру в Афинах, сообщает официальный сайт клуба.

Пасторе после ухода из Ромы быстро трудоустроился в Испании

Бруну Алвеш заключил с "Легкой бригадой" 1-летний контракт. В Грецию он перебрался в статусе свободного агента. В июле защитник подписал соглашение с португальским Фамаликаном, но покинул Большое Минью после ссоры с клубным руководством.

Сезон 2020/21 Бруну Алвеш провел в составе Пармы. В его активе 19 матчей в Серии А, в которых центрбек забил 1 мяч. Ранее он также выступал за Рейнджерс, Кальяри, Фенербахче, Зенит, АЕК, Гимарайнш, Фаренсе и родной Порту.

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