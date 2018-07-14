Брозовіч може перейти в клуб АПЛ, – агент

ЧС 2018 — 17:49 819
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Бельгія – Англія: "червоні дияволи" виграли перший тайм завдяки голу Меньє
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Бельгія – Англія: онлайн-трансляція матчу за 3-тє місце ЧС-2018ЧС 2018 — 16:55 2675
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Ярмоленко дебютує за Вест Хем в стартовому складі у спарингу з УікомомАнглія — 16:37 682
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ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від ХорватіїЧС 2018 — 16:05 768
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"Слава Україні-2": Віда уникнув покарання від ФІФА за другий відеоролик після перемоги над РосієюЧС 2018 — 15:31 2934
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