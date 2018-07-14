Брозовіч може перейти в клуб АПЛ, – агент

Один з англійських клубів готовий заплатити клаусулу хавбека Інтера Марсело Брозовіча.

Агент хавбека Марсело Брозовіча повідомив, що його клієнт зацікавив один з англійських клубів, передає goal.com. Ім'я команди не називається.

Ді Марія зацікавив Інтер

Цей клуб готовий виплатити Інтеру клаусулу гравця у розмірі 50 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ футболіста пов'язували з Арсеналом та мадридським Атлетіко.

Хавбек разом зі збірною Хорватії дійшов до фіналу ЧС-2018, де зустрінеться з Францією.