Нападник Барселони Мартін Брейтвейт перебуває за крок до переходу у Вулверхемптон, повідомляє Sport.es.

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30-річний данець схиляється до трансферу, щоб мати постійну ігрову практику, також на підписанні контракту з "вовками" наполягає скандальний агент Мартіна Жорже Мендеш. Барса розраховує отримати за 30-річного форварда 15 млн євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Брейтвейт провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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