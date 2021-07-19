Брейтвейт вирішив покинути Барселону та вже знайшов собі команду в АПЛ
19 липня 23:46 - Читать на русском
Мартін Брейтвейт хоче повернутись в англійський чемпіонат.
Нападник Барселони Мартін Брейтвейт перебуває за крок до переходу у Вулверхемптон, повідомляє Sport.es.
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30-річний данець схиляється до трансферу, щоб мати постійну ігрову практику, також на підписанні контракту з "вовками" наполягає скандальний агент Мартіна Жорже Мендеш. Барса розраховує отримати за 30-річного форварда 15 млн євро.
У минулому сезоні Ла Ліги Брейтвейт провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.
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