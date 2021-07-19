Брейтвейт решил покинуть Барселону и уже нашел себе команду в АПЛ
19 июля 23:46 - Читати українською
Мартин Брейтвейт хочет вернуться в английский чемпионат.
Нападающий Барселоны Мартин Брейтвейт находится в шаге от перехода в Вулверхэмптон, сообщает Sport.es.
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30-летний датчанин склоняется к трансферу, чтобы иметь постоянную игровую практику, а также на подписании контракта с "волками" настаивает скандальный агент Мартина Жорже Мендеш. Барса рассчитывает получить за 30-летнего форварда 15 млн евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги Брейтвейт провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов.
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