Нападающий Барселоны Мартин Брейтвейт находится в шаге от перехода в Вулверхэмптон, сообщает Sport.es.

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30-летний датчанин склоняется к трансферу, чтобы иметь постоянную игровую практику, а также на подписании контракта с "волками" настаивает скандальный агент Мартина Жорже Мендеш. Барса рассчитывает получить за 30-летнего форварда 15 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Брейтвейт провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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