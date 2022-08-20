Нападник Барселони Мартін Брейтвейт все ще має намір залишитись у каталонській команді.

Данський форвард просить босів Барселони залишити його в команді, якщо "блаугранас" відпустять Обамеянга та Депая, повідомляє sport.es.

Барселона відпустить Депая в Ювентус безкоштовно, але знайшла несподіваний спосіб заробити

Брейтвейт вважає, що заслуговує на шанс, оскільки в команді залишиться лише один центральний нападник – Лєвандовскі. Через це Мартін відхиляє будь-які пропозиції щодо оренди або трансферу. Якщо Барселона вирішить розірвати контракт з нападником, то він збирається отримати всю зарплату за 2 роки.

До слова, Брейтвейт провів за Барселону 4 матчі в сезоні 2021/22, записавши до свого активу 2 голи та асист.

Барселона розписала нічию з Райо Вальєкано – арбітр скасував три голи, Бускетс отримав червону