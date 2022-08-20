Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт все еще намерен остаться в каталонской команде.

Датский форвард просит боссов Барселоны оставить его в команде, если "блаугранас" отпустят Обамеянга и Депая, сообщает sport.es.

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Брейтуэйт считает, что заслуживает шанса, поскольку в команде останется лишь один центральный нападающий – Левандовски. Поэтому Мартин отклоняет любые предложения по аренде или трансферу. Если Барселона решит расторгнуть контракт с нападающим, то он собирается получить всю зарплату за 2 года.

К слову, Брейтуэйт провел за Барселону 4 матча в сезоне 2021/22, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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