"Спершу, хочу подякувати нашим Воїнам, які дають нам можливість грати та прославляти Україну на міжнародній арені. Матч виявився тяжкий, хлопців перед грою попереджали, що суперник – це одна з найактивніших ісландських команд. В принципі, сьогодні всі це побачили. Результатом задоволений, але за тими рішеннями, які гравці ухвалювали безпосередньо на полі, то ще треба багато попрацювати.

Брейдаблік – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу Ліги конференцій

Попереду ще багато серйозних та важливих поєдинків, перед якими треба всі свої помилки виправити. Перемога та 3 очки – це важливо, але грою я не дуже задоволений. Чому Зоря притислась до власних воріт на останніх хвилинах, це психологія? Скоріш за все так, але ми планували грати у більш високий пресинг, щоб не підпускати суперника до своїх воріт.

Оскільки гравці тактично намагаються перебудовуватися по лініях – мене не влаштовує, будемо багато працювати над цим. Настроєм футболістів задоволений, вони всі старалися зробити якомога більше. Але намагатися можна, а треба показувати якість", – цитує Кривенцова офіційна Facebook-сторінка Зорі.

Нагадаємо, що луганці втримали перемогу над Брейдабліком (1:0). Завдяки цьому Зоря разом з Гентом поділяє 1-2 місця у групі B.

ЛК: Зоря вимучила перемогу над Брейдабліком і вийшла на 2 місце – динамівець забив дебютний гол, божевілля Герреро