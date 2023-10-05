Брейдаблік – Зоря: прес-конференція Кривенцова – про силу суперника та традиційну українську проблему
Головний тренер Зорі Валерій Кривенцов прокоментував матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка.
"Спершу, хочу подякувати нашим Воїнам, які дають нам можливість грати та прославляти Україну на міжнародній арені. Матч виявився тяжкий, хлопців перед грою попереджали, що суперник – це одна з найактивніших ісландських команд. В принципі, сьогодні всі це побачили. Результатом задоволений, але за тими рішеннями, які гравці ухвалювали безпосередньо на полі, то ще треба багато попрацювати.
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Попереду ще багато серйозних та важливих поєдинків, перед якими треба всі свої помилки виправити. Перемога та 3 очки – це важливо, але грою я не дуже задоволений. Чому Зоря притислась до власних воріт на останніх хвилинах, це психологія? Скоріш за все так, але ми планували грати у більш високий пресинг, щоб не підпускати суперника до своїх воріт.
Оскільки гравці тактично намагаються перебудовуватися по лініях – мене не влаштовує, будемо багато працювати над цим. Настроєм футболістів задоволений, вони всі старалися зробити якомога більше. Але намагатися можна, а треба показувати якість", – цитує Кривенцова офіційна Facebook-сторінка Зорі.
Нагадаємо, що луганці втримали перемогу над Брейдабліком (1:0). Завдяки цьому Зоря разом з Гентом поділяє 1-2 місця у групі B.
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