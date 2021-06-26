Понте-Прета не може здобути перемогу вже у 10 поспіль матчах сезону-2021 та залишається на дні турнірної таблиці Серії B із двома очками. Команда також не може забити хоча б гол у чотирьох поспіль матчах.

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Жілсон Клейна, наставник Понте-Прети, поскаржився у післяматчевому коментарі, зазначивши, що "стадіон немов проклятий", а команді дискомфортно виступати на рідній арені. До того ж, гравці Понте-Прети начебто зазнають великої кількості травм у домашніх поєдинках.

Керівництво клубу прислухалось до слів головного тренера та запросило священника місцевої церкви, аби той освятив поле, трибуни, офіс Понте-Прети та медичний штаб.

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