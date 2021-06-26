Понте-Прета не может одержать победу уже в 10 подряд матчах сезона-2021 и остается на дне турнирной таблицы Серии B с двумя очками. Команда также не может забить хотя бы гол в четырех подряд матчах.

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Жилсон Клейна, наставник Понте-Преты, пожаловался в послематчевом комментарии, отметив, что "стадион словно проклят", а команде дискомфортно выступать на родной арене. К тому же, игроки Понте-Преты будто бы испытывают большое количество травм в домашних поединках.

Руководство клуба прислушивалось к словам главного тренера и пригласило священника местной церкви, чтобы тот освятил поле, трибуны, офис Понте-Преты и медицинский штаб.

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