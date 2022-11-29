Бразильські вболівальники побилися між собою під час матчу зі Швейцарією
Шанувальники "селесао" побилися через банер під час матчу Бразилія – Швейцарія (1:0).
Уболівальники збірної Бразилії побилися на стадіоні 974 у Досі під час матчу Бразилія – Швейцарія. Як повідомляє Globo, причиною бійки став банер.
Гармата Каземіро у відеоогляді матчу Бразилія – Швейцарія – 1:0
Один із уболівальників збірної Бразилії вирішив розмістити на трибуні банер із зображенням емблеми Корінтіанс. Шанувальникам інших бразильських команд ця ідея не сподобалася, і між ними почалася бійка.
У результаті шанувальник Корінтіанс був змушений відмовитися від своєї витівки.
Бразилія здолала Швейцарію з рахунком 1:0 і достроково вийшла до плей-офф ЧС-2022.
Бразилія дотиснула Швейцарію гарматою Каземіро та вийшла у плей-офф ЧС-2022