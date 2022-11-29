Поклонники "селесао" подрались из-за баннера во время матча Бразилия – Швейцария (1:0).

Болельщики сборной Бразилии подрались на стадионе 974 в Дохе во время матча Бразилия – Швейцария. Как информирует Globo, причиной драки стал баннер.

Пушка Каземиро в видеообзоре матча Бразилия – Швейцария – 1:0

Один из болельщиков сборной Бразилии решил разместить на трибуне баннер с изображением эмблемы Коринтианс. Поклонникам других бразильских команд эта идея не понравилась, и между ними завязалась драка.

В итоге поклонник Коринтианс был вынужден отказаться от своей затеи.

Бразилия одолела Швейцарию со счётом 1:0 и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Бразилия дожала Швейцарию пушкой Каземиро и вышла в плей-офф ЧМ-2022