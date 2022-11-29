Бразильские болельщики подрались между собой во время матча со Швейцарией
01:20 - Читати українською
Поклонники "селесао" подрались из-за баннера во время матча Бразилия – Швейцария (1:0).
Болельщики сборной Бразилии подрались на стадионе 974 в Дохе во время матча Бразилия – Швейцария. Как информирует Globo, причиной драки стал баннер.
Пушка Каземиро в видеообзоре матча Бразилия – Швейцария – 1:0
Один из болельщиков сборной Бразилии решил разместить на трибуне баннер с изображением эмблемы Коринтианс. Поклонникам других бразильских команд эта идея не понравилась, и между ними завязалась драка.
В итоге поклонник Коринтианс был вынужден отказаться от своей затеи.
Бразилия одолела Швейцарию со счётом 1:0 и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.
Бразилия дожала Швейцарию пушкой Каземиро и вышла в плей-офф ЧМ-2022
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