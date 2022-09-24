Товариські матчі

Бразилія – Гана – 3:0

Голи: Маркіньйос, 9, Рішарлісон, 28, 40

Аргентина – Гондурас – 3:0

Голи: Лаутаро, 16, Мессі, 45+2, 69

Бразилія та Гана зустрічалися на стадіоні у французькому Гаврі. "Селесао" вистачило одного тайму, щоб розгромити африканців. Все почав Маркіньйос, який вдало замкнув подачу Рафіньї з кутового. Потім двічі спрацювала зв'язка Неймар-Рішарлісон – нападник ПСЖ асистував, представник Тоттенхема завершував. Ней набрав просто божевільну форму, оформивши 21 очко результативності (11+10) у останніх 12 матчах за збірну та клуб.

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З таким самим рахунком завершився спаринг Аргентини і Гондураса в Маямі. Тут сольний концерт влаштував інша зірка ПСЖ – Мессі. Лео ефектним закиданням започаткував першу атаку на гол Лаутаро, а потім забивав сам. Спочатку капітан аргентинців реалізував пенальті за фол проти Ло Чельсо. Другий гол на 69-й хвилині вийшов красивим – захисник Гондурасу необачно віддав пас назад, і Мессі одним дотиком перекинув кіпера.

Збірна Аргентини продовжила свою безпрограшну серію до 34 матчів. Для повторення світового рекорду Італії "альбіселесте" залишилося витримати ще 3 поєдинки.

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