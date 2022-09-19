Суперництво Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду триває. Завдяки голу у ворота Ліона нападник ПСЖ випередив свого конкурента в одному з показників результативності.

Аргентинський нападник забив єдиний гол у поєдинку Ліон – ПСЖ. Чинний чемпіон Франції повернув собі лідерство у Лізі 1, втративши очки лише раз у 8-ми турах.

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Цей гол став для 35-річного Мессі 672-м, який Лео забив не з пенальті. За цим показником нападник ПСЖ обійшов Кріштіану Роналду, який з гри відзначився 671 раз. При цьому аргентинець зіграв на 150 матчів менше – 980 проти 1130 у португальця.

А от за загальною кількістю голів, з урахуванням 11-метрових, Кріштіану випереджає Ліонеля – 816 проти 775 (дані Transfermarkt).

Зазначимо, що Мессі не потрапив у топ-30 претендентів на "Золотий м'яч-2022". Кріштіану Роналду опинився у списку, але шансів здобути нагороду в нього немає – явним фаворитом є Карім Бензема.

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