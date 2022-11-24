30-річний нападник не зумів провести повний поєдинок проти прихильників Путіна. Наприкінці другого тайму він травмувався, замість нього на полі з'явився Антоні.

ЧС-2022: Бразилія ефектно розбила Сербію – диво Рішарлісона нівелює провал Неймара, травма капітана в тіні самби

Неймар дуже емоційно поводився на лаві для запасних, лікарі одразу ж приклали йому лід до ніг. За попередньою інформацією, він вивихнув гомілковостопний суглоб. Чи пропустить зірка наступні матчі Бразилії, поки невідомо.

Попереду у "селесао" на груповому етапі поєдинки проти Швейцарії та Камеруну 28 листопада й 2 грудня.