Неймар травмувався у матчі проти Сербії на ЧС-2022 – є попередній діагноз та фото наслідків
24 листопада 23:50 - Читать на русском
Зірка збірної Бразилії Неймар достроково завершив поєдинок першого туру Мундіалю проти Сербії.
30-річний нападник не зумів провести повний поєдинок проти прихильників Путіна. Наприкінці другого тайму він травмувався, замість нього на полі з'явився Антоні.
ЧС-2022: Бразилія ефектно розбила Сербію – диво Рішарлісона нівелює провал Неймара, травма капітана в тіні самби
Неймар дуже емоційно поводився на лаві для запасних, лікарі одразу ж приклали йому лід до ніг. За попередньою інформацією, він вивихнув гомілковостопний суглоб. Чи пропустить зірка наступні матчі Бразилії, поки невідомо.
Попереду у "селесао" на груповому етапі поєдинки проти Швейцарії та Камеруну 28 листопада й 2 грудня.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter