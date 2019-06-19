toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ТРАНСФЕРИ

Бразилія не змогла здолати Венесуелу – арбітр скасував два голи "селесао"

08:25 675 Читать на русском
Бразилія не змогла здолати Венесуелу – арбітр скасував два голи "селесао"
Бразилія – Венесуела: рахунок і огляд матчу Копа Амеріка-2019 / фото: AFP

В рамках 2-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 збірна Бразилії так і не дотиснула Венесуелу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 

Копа Амеріка-2019, група А. 2 тур

Бразилія – Венесуела – 0:0

Бразилія так і не змогла пробити Фарінеза та здобути перемогу над Венесуелою. "Селесао" нанесли 19 ударів за матч, проте всього 1 з них влучив у площину воріт.

Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних

Не обійшлось і без судівського скандалу, адже рефері скасував аж 2 взяття воріт у виконанні бразильців, причому другий гол було забито під завісу зустрічі. І навіть попри 10 хвилин компенсованого часу Венесуела зуміла втримати нічийний рахунок.

Таким чином, Бразилія набрала 4 очки і посідає перше місце у групі A, Венесуела з 2 пунктами розташувалась третьою.

blog_ava
Євро U-21: Франція дотиснула Англію у більшості, Румунія розгромила Хорватію
00:05
605
Теги
Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Світ Відеоасистент арбітра (VAR) Головне Бразилія Бразилія Бразилія - Венесуела Венесуела Венесуела
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
16
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук