Бразилія не змогла здолати Венесуелу – арбітр скасував два голи "селесао"

В рамках 2-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 збірна Бразилії так і не дотиснула Венесуелу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2019, група А. 2 тур

Бразилія – Венесуела – 0:0

Бразилія так і не змогла пробити Фарінеза та здобути перемогу над Венесуелою. "Селесао" нанесли 19 ударів за матч, проте всього 1 з них влучив у площину воріт.

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Не обійшлось і без судівського скандалу, адже рефері скасував аж 2 взяття воріт у виконанні бразильців, причому другий гол було забито під завісу зустрічі. І навіть попри 10 хвилин компенсованого часу Венесуела зуміла втримати нічийний рахунок.

Таким чином, Бразилія набрала 4 очки і посідає перше місце у групі A, Венесуела з 2 пунктами розташувалась третьою.