"Рамірес перейшов у хіхонський Спортінг, команду Сегунди. В принципі, Луческу розраховував на нього після закінчення першої половини сезону. Але якась така неадекватна поведінка Раміреса – відмовився приїхати у Київ і починати збори з Динамо. Сказав, що хоче залишитися у Венесуелі і готуватися до матчів збірної.

Динамо відпустило проблемного легіонера в іспанський клуб до двох українців

Ця відмова образила Луческу і весь клуб. Крім штрафу, ухвалили рішення, що Раміресу зараз краще пограти не у Лізі чемпіонів, єврокубках, а в Сегунді. Ситуація така – півроку Рамірес повинен там бути, і якщо Спортінг виходить у Прімеру, то є опція обов'язкового викупу. Якщо ж ні, то сторони будуть обговорювати подальшу співпрацю – футболіст залишається в Іспанії, повертається в Динамо чи якийсь інший варіант продовження кар'єри", – заявив Циганик у ефірі "Циганик Live".

Нагадаємо, Рамірес минулого літа перебрався у Динамо, але провів за киян лише 7 матчів, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи