Південна Корея слідом за Іраном виборола путівку на Катар. Команда Паулу Бенту здолала на виїзді Сирію (2:0) та гарантувала собі друге місце в групі А, відірвавшись від конкурентів на 11 очок за два тури до фінішу кваліфікації.

Південна Корея не пропускає чемпіонати світу з 1986 року. Найвище досягнення – четверте місце на домашньому Мундіалі-2002. На двох останніх світових першостях корейці не потрапляли у плей-офф.

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У паралельній групі конкуренція значно серйозніша. Саудівська Аравія, Японія та Австралія продовжують боротьбу за прямий вихід на ЧС-2022. Японці сьогодні здолали саудитів і закрутили інтригу.

Раніше на ЧС-2022 вийшли Катар (господар), Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Бразилія, Аргентина та Іран.

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