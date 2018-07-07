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Паулінью: Поразка від Бельгії більш болюча, ніж від Німеччини на ЧС-2014

09:05 645 Читать на русском
Паулінью: Поразка від Бельгії більш болюча, ніж від Німеччини на ЧС-2014
Паулінью проти Азара / Фото: FIFA

ПІвзахисник збірної Бразилії прокоментував поразку своєї збірної у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Бельгії (1:2).

Хавбек Барселони Паулінью порівняв матч проти Бельгії з поєдинком проти збірної Німеччини у півфінальному поєдинку ЧС-2014, який закінчився поразкою бралиців 1:7.

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"Для мені ці дві поразки особливо важкі. Було дуже складно у 2014 році, проте ця поразка від збірної Бельгії ще більш болюча.

Прикро те, як ми програли, адже ми бились на футбольному полі до останньої секунди", – цитує бразильця Goal.

Відзначимо, що Паулінью грав і у вчорашньому матчі проти бельгійців, і у 2014 році проти німців.

Бразилія – Бельгія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, збірна Бразилії програла Бельгії у чвертьфінальному матчу Мундіалю та вилетіла з турніру.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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ЧС 2018 Бразилія - Бельгія Хосе Паулінью Хосе Паулінью Бразилія Бразилія
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