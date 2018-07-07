Бразилия хочет продлить контракт с Тите, несмотря на вылет из ЧМ-2018

Бразильская конфедерация футбола хочет продолжить сотрудничество с Тите еще на четыре года даже несмотря на вылет сборной Бразилии с ЧМ-2018.

Бразильская конфедерация футбола положительно оценивает работу Тите на тренерском мостике "Селесао" и хочет продлить с ним контракт на четыре года, информирует Globo Esporte.

ЧМ-2018 Бразилия – Бельгия: Азар, де Брюйне и компания "выбрасывают" последнюю неевропейскую сборную из турнира

Отметим, Тите стал главным тренером сборной Бразилии в 2016 году. На тот момент бразильцы занимали 6 место в американском отборочном этапе ЧМ-2018.

Под его руководством бразильцы заняли первое место в отборе, выиграв 10 поединков.

Напомним, вчера сборная Бразилии проиграла Бельгии поединок 1/4 финала Мундиаля (1:2).

Паулинью: Поражение от Бельгии более болезненно, чем от Германии на ЧМ-2014