toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Бразилия хочет продлить контракт с Тите, несмотря на вылет из ЧМ-2018

11:31 41 Читати українською
Бразилия хочет продлить контракт с Тите, несмотря на вылет из ЧМ-2018
Тите / Фото из соцсетей

Бразильская конфедерация футбола хочет продолжить сотрудничество с Тите еще на четыре года даже несмотря на вылет сборной Бразилии с ЧМ-2018.

Бразильская конфедерация футбола положительно оценивает работу Тите на тренерском мостике "Селесао" и хочет продлить с ним контракт на четыре года, информирует Globo Esporte.

ЧМ-2018 Бразилия – Бельгия: Азар, де Брюйне и компания "выбрасывают" последнюю неевропейскую сборную из турнира

Отметим, Тите стал главным тренером сборной Бразилии в 2016 году. На тот момент бразильцы занимали 6 место в американском отборочном этапе ЧМ-2018.

Под его руководством бразильцы заняли первое место в отборе, выиграв 10 поединков.

Напомним, вчера сборная Бразилии проиграла Бельгии поединок 1/4 финала Мундиаля (1:2).

Паулинью: Поражение от Бельгии более болезненно, чем от Германии на ЧМ-2014

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Бразилия - Бельгия Тите Тите
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Швеция
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук