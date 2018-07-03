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Бразилія – Мексика: Неймар вперше в кар'єрі забив у плей-офф Мундіалю, перевершивши Мессі та Роналду

09:45 640 Читать на русском
Бразилія – Мексика: Неймар вперше в кар'єрі забив у плей-офф Мундіалю, перевершивши Мессі та Роналду
Неймар (зліва) / фото: ФІФА

В матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Мексика Неймар відкрив рахунок. Це перший гол бразильця в кар'єрі у поєдинку плей-офф Мундіалю.

Нападник збірної Бразилії Неймар забив перший гол у ворота Мексики в поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018, який завершився перемогою пентакампеонів з рахунком 2:0.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Це перший гол Неймара в кар'єрі у плей-офф чемпіонату світу. До цього форвард відзначався на Мундіалях 5 разів, а гол у ворота Мексики став першим для Неймара у плей-офф, інформує MisterChip.

За цим показником Неймар обійшов Мессі та Роналду, які так і не змогли жодного разу забити гол у поєдинку раунду плей-офф. Нагадаємо, обидва гравці вже припинили виступи на чемпіонаті світу-2018.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Неймар Неймар Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі Бразилія - Мексика
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