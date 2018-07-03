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Бразилия – Мексика: Неймар впервые в карьере забил в плей-офф Мундиаля, превзойдя Месси и Роналду

09:45 49 Читати українською
Бразилия – Мексика: Неймар впервые в карьере забил в плей-офф Мундиаля, превзойдя Месси и Роналду
Неймар (слева) / фото ФИФА

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Мексика Неймар открыл счет. Это первый гол бразильца в карьере в поединке плей-офф Мундиаля.

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил первый гол в ворота Мексики в поединке 1/8 финала ЧМ-2018, который завершился победой пентакампеонов со счетом 2:0.

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Это первый гол Неймара в карьере в плей-офф чемпионата мира. До этого форвард отличался на Мундиале 5 раз, а гол в ворота Мексики стал первым для Неймара в плей-офф, информирует MisterChip.

По этому показателю Неймар обошел Месси и Роналду, которые так и не смогли ни разу забить гол в поединке плей-офф. Напомним, оба игрока уже прекратили выступления на чемпионате мира-2018.

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ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Неймар Неймар Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лионель Месси Лионель Месси Бразилия - Мексика
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