Бразилия – Мексика: Неймар впервые в карьере забил в плей-офф Мундиаля, превзойдя Месси и Роналду

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Мексика Неймар открыл счет. Это первый гол бразильца в карьере в поединке плей-офф Мундиаля.

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил первый гол в ворота Мексики в поединке 1/8 финала ЧМ-2018, который завершился победой пентакампеонов со счетом 2:0.

Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Это первый гол Неймара в карьере в плей-офф чемпионата мира. До этого форвард отличался на Мундиале 5 раз, а гол в ворота Мексики стал первым для Неймара в плей-офф, информирует MisterChip.

По этому показателю Неймар обошел Месси и Роналду, которые так и не смогли ни разу забить гол в поединке плей-офф. Напомним, оба игрока уже прекратили выступления на чемпионате мира-2018.

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