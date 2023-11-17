"Ми нещодавно вже зустрічалися з Люксембургом. Це досить неприступна команда. Намагається грати у футбол, накривати наших гравців. Цього суперника ми вже знаємо, будемо вивчати ще і спробуємо перемогти й у другій зустрічі.

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Що стосується збірної Азербайджану, то ми отримаємо всю необхідну інформацію від тренерського штабу й будемо також готуватися й до цієї гри.

Ми вже давно не грали в Україні, тож, звичайно, сумуємо за рідними стадіонами та трибунами, повними наших уболівальників. Коли ми граємо в Польщі чи Словаччині, на матчі приходить чимало українців, але все-таки хочеться вже грати в рідній домівці. Хочеться, щоб в Україні настав мир, і все було добре", – цитує Бражка УАФ.

Україна U-21 сьогодні, 17 листопада, зіграє з Люксембургом у кваліфікації Євро-2025. Нагадаємо, підопічні Унаї Мельгоси після трьох матчів лідирує у відбірковій групі до Євро-2025, випереджаючи команду Англії.