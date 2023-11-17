"Мы недавно уже встречались с Люксембургом. Это достаточно неприступная команда. Пытается играть в футбол, накрывать наших игроков. Этого соперника мы уже знаем, будем изучать еще и попытаемся победить и во второй встрече".

Украина U-21 потеряла одного из лидеров перед матчем отбора к Евро-2025 – подвернул ногу

Что касается сборной Азербайджана, то мы получим всю необходимую информацию от тренерского штаба и будем готовиться и к этой игре.

Мы уже давно не играли в Украине, поэтому, конечно, скучаем по родным стадионам и трибунам, полых наших болельщиков. Когда мы играем в Польше или Словакии, на матчи приходит немало украинцев, но все-таки хочется уже играть в родном доме. Хочется, чтобы в Украине наступил мир, и все было хорошо", – цитирует Бражко УАФ.

Украина U-21 сегодня, 17 ноября, сыграет с Люксембургом в квалификации Евро-2025. Напомним, подопечные Унаи Мельгосы после трех матчей лидируют в отборочной группе к Евро-2025, опережая команду Англии.