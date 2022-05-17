Президент Динамо Ігор Суркіс та його брат Григорій проводять в останню путь першого президента незалежної України.

Леонід Кравчук помер 10 травня після тривалої недуги у Мюнхені, де був на лікуванні. Сьогодні відбувається церемонія прощання, інформує УП.

Брати Суркіси відреагували на смерть Леоніда Кравчука

При вході в Український дім, розташований на Європейській площі у центрі Києва, тіло першого президента України зустрічали мер Києва Віталій Кличко, колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз, міністр культури Олександр Ткаченко та брати Суркіси. Пізніше покласти квіти до домовини Кравчука прийшов Володимир Зеленський зі своєю дружиною.

Нагадаємо, Леонід Макарович був останнім головою Верховної Ради УРСР та першим президентом незалежної України (1991-1994 роки). Тривалий час уболівав за київське Динамо та тісно дружив із сім'єю Суркісів.

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