Братья Суркисы посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком
Президент Динамо Игорь Суркис и его брат Григорий проводят в последний путь первого президента независимой Украины.
Леонид Кравчук умер 10 мая после продолжительного болезни в Мюнхене, где был на лечении. Сегодня проходит церемония прощания, информирует УП.
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У входа в Украинский дом, расположенный на Европейской площади в центре Киева, тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз, министр культуры Александр Ткаченко и братья Суркисы. Позже возложить цветы к гробу Кравчука пришел Владимир Зеленский со своей женой.
Напомним, Леонид Макарович был последним председателем Верховного Совета УССР и первым президентом независимой Украины (1991-1994 годы). Долгое время болел за киевское Динамо и тесно дружил с семьей Суркисов.
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