Президент Динамо Игорь Суркис и его брат Григорий проводят в последний путь первого президента независимой Украины.

Леонид Кравчук умер 10 мая после продолжительного болезни в Мюнхене, где был на лечении. Сегодня проходит церемония прощания, информирует УП .

Братья Суркисы отреагировали на смерть Леонида Кравчука

У входа в Украинский дом, расположенный на Европейской площади в центре Киева, тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз, министр культуры Александр Ткаченко и братья Суркисы. Позже возложить цветы к гробу Кравчука пришел Владимир Зеленский со своей женой.

Напомним, Леонид Макарович был последним председателем Верховного Совета УССР и первым президентом независимой Украины (1991-1994 годы). Долгое время болел за киевское Динамо и тесно дружил с семьей Суркисов.