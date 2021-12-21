Брати Суркіси побували на весіллі Попова – атмосферне фото
21 грудня 23:15 - Читать на русском
Захисник Динамо Денис Попов на своєму весіллі зібрав багато поважних гостей.
Серед запрошених на свято, що очевидно, виявилося багато чимало гостей зі світу футболу. Однак були це не лише одноклубники та друзі Попова.
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Завітали привітати молодят навіть Григорій та Ігор Суркіси. Відповідне фото у сторіс свого Instagram опублікувала дочка президента Динамо Яна Суркіс.
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