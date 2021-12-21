Серед запрошених на свято, що очевидно, виявилося багато чимало гостей зі світу футболу. Однак були це не лише одноклубники та друзі Попова.

Попов одружився – Яна Суркіс, Миколенко та інші футболісти Динамо відвідали весілля

Завітали привітати молодят навіть Григорій та Ігор Суркіси. Відповідне фото у сторіс свого Instagram опублікувала дочка президента Динамо Яна Суркіс.