Братья Суркисы побывали на свадьбе Попова – атмосферное фото
23:15 - Читати українською
Защитник Динамо Денис Попов на своей свадьбе собрал много уважаемых гостей.
Среди приглашенных на праздник, что очевидно, оказалось много немало гостей из мира футбола. Однако это были не только одноклубники и друзья Попова.
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Пришли поздравить молодоженов даже Григорий и Игорь Суркисы. Соответствующее фото в своем Instagram опубликовала дочь президента Динамо Яна Суркис.
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