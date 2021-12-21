Защитник Динамо Денис Попов на своей свадьбе собрал много уважаемых гостей.

Среди приглашенных на праздник, что очевидно, оказалось много немало гостей из мира футбола. Однако это были не только одноклубники и друзья Попова.

Попов женился – Яна Суркис, Миколенко и другие футболисты Динамо посетили свадьбу

Пришли поздравить молодоженов даже Григорий и Игорь Суркисы. Соответствующее фото в своем Instagram опубликовала дочь президента Динамо Яна Суркис.