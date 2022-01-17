Лідер Атлетіка з Більбао Іньякі Вільямс не забуває про повагу до клубу, суперника та турніру.

У складі басків виступають брати Іньякі та Ніко Вільямси. Старший намагається ніколи не забувати, що повинен бути прикладом і стежити за поведінкою молодшого.

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Напередодні Атлетік програв черговий фінал Суперкубка Іспанії, поступившись Реалу. Отримавши медаль учасника матчу, 19-річний Ніко відразу ж зняв її зі своєї шиї. Однак Іньякі, який стояв далі в черзі, миттєво дав брату зрозуміти, що так робити не слід.

До слова, обидва Вільямси грають на позиції форварда. Іньякі у нинішньому сезоні зіграв за Атлетік 23 матчі (5 голів, 2 асисти). Статистика на вісім років молодшого Ніко не на багато гірша – три голи.

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