Лидер Атлетика из Бильбао Иньяки Уильямс не забывает об уважении к клубу, сопернику и турниру.

В составе басков выступают братья Иньяки и Нико Уильямсы. Старший старается никогда не забывать, что должен быть примером и следить за поведением младшего.

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Накануне Атлетик проиграл очередной финал Суперкубка Испании, уступив Реалу. Получив медаль участника матча, 19-летний Нико сразу же снял ее со своей шеи. Однако Иньяки, стоявший дальше в очереди, мгновенно дал брату понять, что так делать не следует.

К слову, оба Уильямса играют на позиции форварда. Иньяки в нынешнем сезоне сыграл за Атлетик 23 матча (5 голов, 2 ассиста). Статистика на восемь лет младшего Нико не намного хуже – три гола.

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