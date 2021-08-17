Гравці Кайзерслаутерна пережили кілька жахливих хвилин у матчі Кубка Німеччини проти Вікторії Берлін.

"Дияволи" програли з рахунком 0:4, однак на полі могло статися дещо значно страшніше, повідомляє Bild.

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Захисник Фелікс Гьотце зіткнувся головами з власним партнером – Марвіном Зенгером. Брат чемпіона світу 2014 року упав без свідомості, і на поле негайно викликали бригаду медиків. Перша допомога була надана вчасно, а потім Фелікса доправили у місцеву лікарню. Діагноз – перелом черепа.

На щастя, життю 23-річного гравця нічого не загрожує. Якщо його тести будуть позитивними, то вже сьогодні його можуть виписати з лікарні.

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