Марокканець відкрив рахунок на 27-й хвилині, але зазнав неприємної травми перед свистком на перерву.

Челсі – Вільяреал – 1:1 (6:5 по пен.) – відео голів та огляд Суперкубка УЄФА

Зієш у повітрі зіткнувся з оборонцем Вільяреала Хуаном Фойтом і невдало приземлився на землю. Хавбек Челсі відразу схопився за плече, чекаючи на допомогу медиків. Ті підбігли і дали постраждалому інгаляційний препарат, який використовується для короткочасного зняття гострого болю. Зієш покидав поле вже з бандажем на пошкодженій руці.

Нагадаємо, що доля Суперкубка УЄФА визначалася в серії пенальті, і Челсі таки виявився сильнішим за Вільяреал.

Челсі виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Вільяреал у серії пенальті: Кепа – герой, тріумф Тухеля та тривожна гра лондонців