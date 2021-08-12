Зієш зазнав неприємної травми у Суперкубку УЄФА – хавбеку Челсі дали знеболювальне прямо на полі
Півзахисник Челсі Хакім Зієш був змушений достроково завершити матч проти Вільяреала.
Марокканець відкрив рахунок на 27-й хвилині, але зазнав неприємної травми перед свистком на перерву.
Челсі – Вільяреал – 1:1 (6:5 по пен.) – відео голів та огляд Суперкубка УЄФА
Зієш у повітрі зіткнувся з оборонцем Вільяреала Хуаном Фойтом і невдало приземлився на землю. Хавбек Челсі відразу схопився за плече, чекаючи на допомогу медиків. Ті підбігли і дали постраждалому інгаляційний препарат, який використовується для короткочасного зняття гострого болю. Зієш покидав поле вже з бандажем на пошкодженій руці.
Нагадаємо, що доля Суперкубка УЄФА визначалася в серії пенальті, і Челсі таки виявився сильнішим за Вільяреал.
Челсі виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Вільяреал у серії пенальті: Кепа – герой, тріумф Тухеля та тривожна гра лондонців