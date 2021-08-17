Игроки Кайзерслаутерна пережили несколько ужасных минут в матче Кубка Германии против Виктории Берлин.

"Дьяволы" проиграли со счетом 0:4, однако на поле могло произойти нечто гораздо страшнее, сообщает Bild.

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Защитник Феликс Гетце столкнулся головами с собственным партнером – Марвином Зенгером. Брат чемпиона мира 2014 года упал без сознания, и на поле немедленно вызвали бригаду медиков. Первая помощь была оказана вовремя, а потом Феликса доставили в местную больницу. Диагноз – перелом черепа.

К счастью, жизни 23-летнего игрока ничего не угрожает. Если его тесты будут положительными, то уже сегодня его могут выписать из больницы.

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